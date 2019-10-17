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Люстрация в 2014 году нарушила права украинских чиновников - ЕСПЧ

Люстрация в 2014 году нарушила права украинских чиновников - ЕСПЧ - Фото
ЕСПЧ (Фото: EPA)
17.10.2019, 12:34

ЕСПЧ нашел нарушения Конвенции о правах человека в отношении уволенных по закону о люстрации чиновников и присудил денежные компенсации

Европейский суд по правам человека признал, что увольнение пятерых чиновников в соответствии с законом об очищении власти привело к нарушению их прав. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Рассмотрев дело "Полях и другие против Украины", в котором объединены жалобы пятерых чиновников, уволенных в 2014 году по закону о люстрации, ЕСПЧ вынес решение, что, во-первых, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о правах человека в отношении трех заявителей (право на справедливое судебное разбирательство), и, во-вторых, имело место нарушение ст. 8 Конвенции в отношении всех заявителей (право на уважение частной жизни) в части того, как увольнение повлияло на их жизнь и карьеру.

ЕСПЧ постановил, что всем заявителям должны быть выплачены денежные компенсации (6500 евро первому заявителю и 5300 евро остальным).

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еспч люстрация очищение власти
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