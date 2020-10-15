Дело MH17. Россия устроила демарш – там заявили, что выходят из группы по расследованию
В РФ считают, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в авиакатастрофе МН17, так как "хотели добиться получения компенсации от России"
В Министерстве иностранных дел России заявили о выходе из трехсторонней консультативной группы по расследованию сбивания в небе над Донбассом самолета Boeing 777, который в 2014 году выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Российские дипломаты ссылаются на то, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России за уничтожение самолета. По их словам, "подобные недружественные действия нидерландской стороны лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".
У главы МИД РФ Сергея Лаврова назвали расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов и Совместной следственной группой (JIT) "предвзятыми, поверхностными и политизированными". Там убеждены, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в катастрофе, так как "были нацелены лишь на то, чтобы добиться от РФ признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".
Ответственность за свой демарш россияне возложили "на Гаагу".
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.
- Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
- РФ назвала все "голословными обвинениями".
- Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.
- 14 июля Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России по трем статьям.
Комментарии