Дело MH17. Россия устроила демарш – там заявили, что выходят из группы по расследованию

В РФ считают, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в авиакатастрофе МН17, так как "хотели добиться получения компенсации от России"

В Министерстве иностранных дел России заявили о выходе из трехсторонней консультативной группы по расследованию сбивания в небе над Донбассом самолета Boeing 777, который в 2014 году выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

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Российские дипломаты ссылаются на то, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России за уничтожение самолета. По их словам, "подобные недружественные действия нидерландской стороны лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций".

У главы МИД РФ Сергея Лаврова назвали расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов и Совместной следственной группой (JIT) "предвзятыми, поверхностными и политизированными". Там убеждены, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в катастрофе, так как "были нацелены лишь на то, чтобы добиться от РФ признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

Ответственность за свой демарш россияне возложили "на Гаагу".

Станислав Стороженко

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