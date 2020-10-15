UA

Дело MH17. Россия устроила демарш – там заявили, что выходят из группы по расследованию

15.10.2020, 13:42
Дело MH17. Россия устроила демарш – там заявили, что выходят из группы по расследованию - Фото
МН17

В РФ считают, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в авиакатастрофе МН17, так как "хотели добиться получения компенсации от России"

В Министерстве иностранных дел России заявили о выходе из трехсторонней консультативной группы по расследованию сбивания в небе над Донбассом самолета Boeing 777, который в 2014 году выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российские дипломаты ссылаются на то, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России за уничтожение самолета. По их словам, "подобные недружественные действия нидерландской стороны лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций". 

У главы МИД РФ Сергея Лаврова назвали расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов и Совместной следственной группой (JIT) "предвзятыми, поверхностными и политизированными". Там убеждены, что Австралия и Нидерланды "не стремились разобраться" в катастрофе, так как "были нацелены лишь на то, чтобы добиться от РФ признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

Ответственность за свой демарш россияне возложили "на Гаагу". 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
расследование нидерланды Австралия еспч MH17

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 