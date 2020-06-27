Дело MH17. Нидерланды представили новое доказательство, что Boeing 777 сбил Бук

Прокуратура Нидерладов на суде по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета МН17 представила запись новых телефонных разговоров, доказывающих, что самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса Бук. Об этом сообщает NRC.
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Телефонные записи показывают, что боевики думали, что сбили украинский истребитель. В 16:48, вскоре после крушения МН17, один из подозреваемых Леонид Харченко позвонил другому подозреваемому Сергею Дубинскому и сказал: "Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет - ред.)".
В 19:52 Дубинский набрал еще одного подозреваемого Олега Пулатова и спросил: "Скажите, наш Бук стрелял или нет?". Пулатов ответил: "Бук сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила Boeing".
Затем Дубинский набрал главного подозреваемого боевика Игоря Гиркина и передал ему эту версию: "Сушка" ударила Boeing и после этого мы сбили "Сушку" нашим Буком. Хорошие новости, верно, Игорь?". Гиркин ответил: "Я не знаю, я, если честно, не верю этому".
Дубинский ответил: "Нас все равно будут обвинять, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я".
В прокуратуре напомнили, что других самолетов в этот день никто не сбивал, а в обломках МН17 нашли фрагменты от ракеты Бук. По мнению прокуратуры, другие версии не требуют дальнейшего расследования, поскольку существует много доказательств, указывающих на российскую ракету с Бука.