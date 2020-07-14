Дело МН17. Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России по трем статьям
Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут сделать это после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ
Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением самолета рейса МН17 иск против России по трем статьям. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Укринформ.
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По его словам, в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека – 2-й, 3-й и 13-й.
Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного лицу виновному в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.
Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, а также наказанию.
Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
"Нидерланды ссылаются на статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании уничтожения самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", – отметил посол.
Ченцов добавил, что страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут сделать это в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ.
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