Дело МН17. Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против России по трем статьям

Страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут сделать это после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ

Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением самолета рейса МН17 иск против России по трем статьям. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Укринформ.

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По его словам, в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека – 2-й, 3-й и 13-й.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда, вынесенного лицу виновному в совершении преступления, за которое закон предусматривает такое наказание.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, а также наказанию.

Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

"Нидерланды ссылаются на статью 13 Конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании уничтожения самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", – отметил посол.

Ченцов добавил, что страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут сделать это в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ.

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Наталия Медведева

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