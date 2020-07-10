РФ ответила Нидерландам на иск по MH17: Это удар по нашим отношениям
В МИД РФ предсказуемо увидели в иске Нидерландов "антироссийскую логику"
В Министерстве иностранных дел РФ назвали "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям" иск Нидерландов против России в Европейский суд по правам человека из-за катастрофы Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По мнению Захаровой, "Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17", якобы отметая другие "свидетельства, доказательства и экспертные оценки".
"Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины", - сказала представитель МИД РФ.
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.
- Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
- РФ назвала все "голословными обвинениями".
- Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.
Комментарии