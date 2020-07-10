РФ ответила Нидерландам на иск по MH17: Это удар по нашим отношениям

В МИД РФ предсказуемо увидели в иске Нидерландов "антироссийскую логику"

В Министерстве иностранных дел РФ назвали "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям" иск Нидерландов против России в Европейский суд по правам человека из-за катастрофы Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

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По мнению Захаровой, "Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17", якобы отметая другие "свидетельства, доказательства и экспертные оценки".

"Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины", - сказала представитель МИД РФ.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли все 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко .

РФ назвала все "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.

Вадим Ребрина

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