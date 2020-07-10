Дело MH17. Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
Нидерланды подают иск против России в Еропейский суд по правам человека из-за дела MH17
Нидерланды подают на Россию в Европейский суд по правам человека из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.
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Решение было принято правительством Нидерландов сегодня. В заявлении говорится, что Нидерланды предоставят ЕСПЧ всю доступную им информацию о крушении рейса MH17.
"Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется наивысшим приоритетом правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Сообщается, что об этом шаге также будет проинформирован Совет безопасности ООН.
В правительстве Нидерландов подчеркнули, что важно продолжать встречи с Россией по поводу ее государственной ответственности. Цель таких встреч - найти решение, которое воздаст справедливость огромным страданиям и ущербу, причиненным крушением рейса MH17.
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