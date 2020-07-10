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Дело MH17. Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

10.07.2020, 16:23
Дело MH17. Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

Нидерланды подают иск против России в Еропейский суд по правам человека из-за дела MH17

Нидерланды подают на Россию в Европейский суд по правам человека из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

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Решение было принято правительством Нидерландов сегодня. В заявлении говорится, что Нидерланды предоставят ЕСПЧ всю доступную им информацию о крушении рейса MH17.

"Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется наивысшим приоритетом правительства", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Сообщается, что об этом шаге также будет проинформирован Совет безопасности ООН.

В правительстве Нидерландов подчеркнули, что важно продолжать встречи с Россией по поводу ее государственной ответственности. Цель таких встреч - найти решение, которое воздаст справедливость огромным страданиям и ущербу, причиненным крушением рейса MH17.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпурпогибли все 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
  • РФ назвала все "голословными обвинениями".

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Денис Юдин
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