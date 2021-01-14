Крым. ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России

Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Прежде чем приступить к административной практике по делу суд должен был рассмотреть, имела ли Россия "юрисдикцию" в трактовании статьи 1 ЕКПЛ над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, обладал ли суд компетенцией для рассмотрения жалобы Украины.

Суд решил, что Россия действительно осуществляла эффективный контроль над Крымом с 27 февраля 2014-го, как это заявляла Украина.

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Дело основано на двух жалобах Украины от 2014 и 2015 годов, которые в 2018-м объединили в одно дело – Украина против России (о Крыме) № 20958/14.

В суде отмечали, что Украина подала против РФ множество международных исков. Также подано более 7000 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму, на Донбассе и в Азовском море.

30 ноября 2020-го сообщалось, что ЕСПЧ объединил несколько дел по Донбассу. Это может усилить позицию Украины в суде.

Марк Сировой

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