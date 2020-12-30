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Кулеба о Крымской платформе: Тема Крыма должна быть адской для РФ, они это знают, им печет

30.12.2020, 10:15
Кулеба о Крымской платформе: Тема Крыма должна быть адской для РФ, они это знают, им печет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко/EPA)

Несмотря на то, что Россия нервно реагирует на создание Крымской платформы, ряд стран готовы поддержать этот проект, а также участвовать в саммите, посвященном его развитию. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.

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По словам Кулебы, тема Крыма должна быть "адской темой" для России и пообещал сделать ее такой. "Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу. Считаю, что поддержка Крымской платформы – вопрос политического выбора для других стран", – подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что уже сейчас есть страны, которые готовы поддержать Крымскую платформу и готовы участвовать в саммите, однако называть их пока он не будет.

"Я еще раз говорю, никого за руки в Крымскую платформу мы не затягиваем. Но страны, которые регулярно в своих публичных заявлениях говорят о непризнании попытки незаконной аннексии Крыма, я не представляю, как они могут отказаться от участия в Крымской платформе<...>Наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг", – подчеркнул Кулеба.

Прокомментировал глава МИД и дело "Ситуация в Украине" в Международном уголовном суде. Он заявил, что хотел бы, чтобы суд действовал в правовых рамках в соответствии со всеми процедурами, а вынесенные приговоры были "железобетонными".

"Чтобы те, кто принимал участие в военных и преступлениях против человечности во время российской агрессии против нашего государства, понесли за это ответственность<...>Меня очень интересует не время, а конечный результат. Чтобы все эти преступники и подонки оказались на скамье подсудимых", – заявил Кулеба.

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Дарья Мостовая
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