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Официально. Первый саммит Крымской платформы состоится в мае – Кулеба

05.11.2020, 11:42
Официально. Первый саммит Крымской платформы состоится в мае – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Marcin Obara/EPA)

Глава МИД Кулеба надеется, что пандемия COVID-19 не помешает провести саммит Крымской платформы в Киеве

Первый саммит Крымской платформы должен пройти в Киеве в мае 2021-го года. Об этом заявил на брифинге глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что инициатива по Крымской платформе динамично развивается: Украина активно общается с партнерами, информирует их о формате, получает позитивные отзывы и заявления о готовности работать над этим. Увенчаться сотрудничество должно саммитом.

"Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что этот саммит Крымской платформы состоится в мае в 2021 года", – сказал он.

Кулеба надеется, что ситуация с пандемией COVID-19 стабилизируется и коронавирус не помешает проведению саммита.

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Марк Сировой
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