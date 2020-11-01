С оппозицией Беларуси будем говорить, когда она определится с позицией по Крыму – Кулеба

Украина должна четко понимать, какой будет политика оппозиции Беларуси по Крыму и агрессии РФ, если она придет к власти

Украина готова вести диалог с оппозицией Беларуси, однако должна четко понимать, какая у нее позиция по Крыму и агрессии России. Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина ведет постоянный диалог с беларуским народом: обменивается словам поддержки и принимает решения в его поддержку.

"Мы готовы вести диалог с лидерами беларуской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма", – сказал он.

Кулеба заверил, что Украина не хочет и не будет вмешивать во внутренние дела Беларуси, но должна понимать, какую политику будут исповедовать оппозиционеры, если придут к власти.

"После этого я буду готов встречаться. Пока то, что они артикулируют, оно такое – ни о чем", – добавил глава МИД.

В июле главная соперница президента РБ Лукашенко на выборах Тихановская со второй попытки ответила, чей Крым. Ранее она назвала это вопрос "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это".

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Марк Сировой

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