Беларусь. Главная соперница Лукашенко ушла от ответа на вопрос о Крыме

Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская не захотела прямо отвечать на вопрос об оккупации Крыма, чтобы никого "не оттолкнуть"

Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него, чтобы "неосторожными словами кого-то не оттолкнуть". Об этом она заявила в интервью Медузе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Тихановская "решила для себя вопрос Крыма и Донбасса", кандидатка заявила: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".

По словам Тихановской, она не политик, а ее главная задача - это "объединение всех сил для смены власти и проведения честных выборов": "Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".

"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - заявила Тихановская.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли бороться с русификацией Беларуси, произошедшей на уровне государства, Тихановская сказала, что "это очень тонкий и больной вопрос". Она считает, что его следует оставить "новому парламенту, избранному на честных и справедливых выборах", однако лично она - "за возрождение и развитие беларусского языка и культуры": "Мы не можем потерять язык наших предков, язык нашего народа".

29 мая муж Тихановской Сергей был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным .

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко . Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

19 июля на митинге Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек .

25 июля на ее митинге также было более нескольких тысяч человек.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.