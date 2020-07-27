Беларусь. Главная соперница Лукашенко ушла от ответа на вопрос о Крыме
Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская не захотела прямо отвечать на вопрос об оккупации Крыма, чтобы никого "не оттолкнуть"
Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него, чтобы "неосторожными словами кого-то не оттолкнуть". Об этом она заявила в интервью Медузе.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, как Тихановская "решила для себя вопрос Крыма и Донбасса", кандидатка заявила: "Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть".
По словам Тихановской, она не политик, а ее главная задача - это "объединение всех сил для смены власти и проведения честных выборов": "Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны".
"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - заявила Тихановская.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли бороться с русификацией Беларуси, произошедшей на уровне государства, Тихановская сказала, что "это очень тонкий и больной вопрос". Она считает, что его следует оставить "новому парламенту, избранному на честных и справедливых выборах", однако лично она - "за возрождение и развитие беларусского языка и культуры": "Мы не можем потерять язык наших предков, язык нашего народа".
- 29 мая муж Тихановской Сергей был задержан, правозащитники считают его политическим заключенным.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
- 19 июля на митинге Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.
- 25 июля на ее митинге также было более нескольких тысяч человек.
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