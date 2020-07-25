Выборы президента Беларуси. Митинги Тихановской собирают тысячи человек - Белсат

Сегодня соперница Лукашенко проводит предвыборные пикеты в Орше, Могилеве и Бобруйске

Предвыборные пикеты кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской собирают тысячи человек, сообщает Белсат.

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Сегодня пикеты прошли в Орше в 12:00 и Могилеве в 16:00, на 21:00 намечен пикет в Бобруйске.

В Орше возле Кургана Бессмертия в парке Героев по информации издания собралось более 1000 человек, люди приезжали из других городов.

В Могилеве на площади возле Ледового дворца представительниц объединенного штаба - Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову, - встречали более 3000 человек.

Тихановская напомнила основные пункты своей программы: освобождение всех политзаключенных и проведение справедливых выборов с альтернативными кандидатами.

Завтра Тихановская встретится с избирателями в Речице, Жлобине и Гомеле.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. 19 июля на митинге Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.

Вчера на митинге Тихановской в Витебске по оценке Белсат собралось более 5000 человек.

Денис Юдин

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