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Выборы президента Беларуси. Митинги Тихановской собирают тысячи человек - Белсат

25.07.2020, 19:12
Выборы президента Беларуси. Митинги Тихановской собирают тысячи человек - Белсат - Фото
Митинг Светланы Тихановской в Могилеве (Фото - Белсат)

Сегодня соперница Лукашенко проводит предвыборные пикеты в Орше, Могилеве и Бобруйске

Предвыборные пикеты кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской собирают тысячи человек, сообщает Белсат.

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Сегодня пикеты прошли в Орше в 12:00 и Могилеве в 16:00, на 21:00 намечен пикет в Бобруйске.

В Орше возле Кургана Бессмертия в парке Героев по информации издания собралось более 1000 человек, люди приезжали из других городов.

В Могилеве на площади возле Ледового дворца представительниц объединенного штаба - Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову, - встречали более 3000 человек.

Тихановская напомнила основные пункты своей программы: освобождение всех политзаключенных и проведение справедливых выборов с альтернативными кандидатами.

Завтра Тихановская встретится с избирателями в Речице, Жлобине и Гомеле.

  • 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
  • После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.
  • 19 июля на митинге Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.
  • Вчера на митинге Тихановской в Витебске по оценке Белсат собралось более 5000 человек.
Денис Юдин
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