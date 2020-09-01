Тихановская: Крым отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды
Оппонентка Лукашенко считает, что вопрос Крыма не должен разъединять беларусов
Россия оккупировала Крым, нарушив нормы международного права, но у беларусов на этот вопрос есть разные взгляды. Об этом заявила в интервью LRT Светлана Тихановская — политический оппонент президента Беларуси Александра Лукашенко.
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"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — сказала она.
При этом Тихавонвская считает, что сейчас у беларусов стоит задача разобраться с ситуацией внутри страны, добиться честных выборов, а вопрос Крыма может их разъединить.
"Ситуация с Крымом очень сложная, и у беларусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", — добавила она.
- Ранее Тихановская назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него. Затем она сказала, что полуостров "de facto" - российский, а "de jure" украинский — украинский.
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