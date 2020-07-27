"Не мучайте меня". Главная соперница Лукашенко все-таки ответила, чей Крым

По мнению Светланы Тихановской, принадлежность Крыма – "очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга"

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Об этом сообщает hromadske, которое передало соответсвующий вопрос белорусскому Еврорадио, бравшему интервью у кандидата в президенты.

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Когда ведущий задал вопрос, после паузы и глубокого вздоха Тихановская ответила:

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше".

Ранее сегодня сообщалось, что Тихановская назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него.

"раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него. Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

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Наталия Медведева

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