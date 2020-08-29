Тихановская: Если понадобится посредничество, мы видим Россию одним из участников
Соперница Лукашенко по выборам заявила, что Россия — это страна, с которой Беларусь "дружит и имеет тесные взаимоотношения"
Беларуская оппозиция видит Россию как одного из посредников переговорного процесса с режимом президента Александра Лукашенко, если такое посредничество понадобится. Об этом в комментарии Euronews заявила оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
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"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", — сказала она.
При этом Тихановская отметила, что сейчас Координационный совет оппозиции берет на себя ответственность в разрешении кризиса путем переговоров внутри страны. Это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, — объяснила она.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко, а Тихановская набрала 9,4%. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Оппозиция создала Координационный совет, чтобы начать переговоры с руководством страны о мирной передаче власти. Лукашенко назвал его попыткой захватить власть. Против совета открыли уголовное дело, некоторых его членов вызывают на допросы и задерживают.
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