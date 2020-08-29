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Тихановская: Если понадобится посредничество, мы видим Россию одним из участников

29.08.2020, 13:10
Тихановская: Если понадобится посредничество, мы видим Россию одним из участников - Фото
Светлана Тихановская (Фото: STR/EPA)

Соперница Лукашенко по выборам заявила, что Россия — это страна, с которой Беларусь "дружит и имеет тесные взаимоотношения"

Беларуская оппозиция видит Россию как одного из посредников переговорного процесса с режимом президента Александра Лукашенко, если такое посредничество понадобится. Об этом в комментарии Euronews заявила оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

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"Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия   это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения",   сказала она.

При этом Тихановская отметила, что сейчас Координационный совет оппозиции берет на себя ответственность в разрешении кризиса путем переговоров внутри страны. Это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства,  — объяснила она.

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Марк Сировой
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