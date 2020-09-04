"Не комментирую то, чего не знаю". Лидера протестов в Беларуси спросили о Крыме и Донбассе

По Крыму позиция лидеров протестов в Беларуси отражает официальную позицию Минска, заявила Мария Колесникова. По Донбассу она неизвестна

Лидеры оппозиции в Беларуси придерживаются официальной позиции республики о временной оккупации украинского Крыма Россией. Об этом LB.ua заявила главный оратор на протестных митингах, член Координационного совета Мария Колесникова.

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На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу, экс-глава предвыборного штаба Виктора Бабарико и, позднее, Светланы Тихановской, заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Беларусью, и "не комментирую то, чего не знаю".

На уточняющий вопрос о том, чей Крым, Колесникова сказала, что согласна с официальной позицией Республики Беларусь.

"Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым – это территория России, де-юре – это территория Украины", – подытожила она.

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Насчет Донбасса Колесникова не ответила.

Евгений Пилипенко

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