"Не комментирую то, чего не знаю". Лидера протестов в Беларуси спросили о Крыме и Донбассе
По Крыму позиция лидеров протестов в Беларуси отражает официальную позицию Минска, заявила Мария Колесникова. По Донбассу она неизвестна
Лидеры оппозиции в Беларуси придерживаются официальной позиции республики о временной оккупации украинского Крыма Россией. Об этом LB.ua заявила главный оратор на протестных митингах, член Координационного совета Мария Колесникова.
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На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу, экс-глава предвыборного штаба Виктора Бабарико и, позднее, Светланы Тихановской, заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Беларусью, и "не комментирую то, чего не знаю".
На уточняющий вопрос о том, чей Крым, Колесникова сказала, что согласна с официальной позицией Республики Беларусь.
"Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым – это территория России, де-юре – это территория Украины", – подытожила она.
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Насчет Донбасса Колесникова не ответила.
- В июле главная соперница президента РБ Лукашенко на выборах Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Ранее она назвала его "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это".
- В августе сбежавший в Киев оппонент Лукашенко Валерий Цепкало назвал агрессию России на Донбассе "гражданской войной".
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