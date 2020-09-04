Лидер протестов в Беларуси: Не видела здесь ни одного украинского националиста
По словам Марии Колесниковой, ни у кого из Координационного совета встреч с представителями украинского политикума или дипломатами не было
Главный оратор на митингах оппозиции в Беларуси Мария Колесникова заявила, что "не видела" никаких украинских радикалов на акциях протестов против режима Александра Лукашенко, на чем настаивают как в Кремле, так и неоднократно утверждал президент РБ. Об этом она рассказала LB.ua.
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"Я была на многих акциях, не видела ни одного украинского националиста или украинских правых. Откуда у них эта информация, я понятия не имею", – сказала одна из лидеров штаба оппозиции.
Колесникова "слышала", что в Беларуси задержали 33 наемника из ЧВК Вагнер, и "что потом с ними произошло, мы знаем" – их выдали России. "Мы чувствуем, что существует какая-то манипуляция или обман, присутствуют новости, которые друг другу противоречат. Вот почему верить тому, что сейчас здесь находятся украинские националисты, у меня тоже нет абсолютно никаких оснований", – добавила она.
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На вопрос журналиста, почему, по ее мнению, режим Лукашенко и Кремль пытаются "сделать крайней Украину в этой ситуации", де-факто лидер оппозиции в Беларуси ответила, что "наверное, со стороны Украины это так выглядит", а "со стороны Беларуси это выглядит чуть-чуть по-другому".
Она пространно объяснила это тем, что Лукашенко не понимает, что "кукловодов нет, а есть народ, который в подавляющем своем большинстве более не согласен жить с прежним президентом; никакие кукловоды не способны организовать подобное".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- На территории Беларуси "находятся более 200 натренированных экстремистов из Украины, которые хотят радикализовать протесты" против Лукашенко, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление "болезненной фантазией" тех, кто дал такие данные Лаврову.
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