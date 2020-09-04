Лидер протестов в Беларуси: Не видела здесь ни одного украинского националиста

По словам Марии Колесниковой, ни у кого из Координационного совета встреч с представителями украинского политикума или дипломатами не было

Главный оратор на митингах оппозиции в Беларуси Мария Колесникова заявила, что "не видела" никаких украинских радикалов на акциях протестов против режима Александра Лукашенко, на чем настаивают как в Кремле, так и неоднократно утверждал президент РБ. Об этом она рассказала LB.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я была на многих акциях, не видела ни одного украинского националиста или украинских правых. Откуда у них эта информация, я понятия не имею", – сказала одна из лидеров штаба оппозиции.

Колесникова "слышала", что в Беларуси задержали 33 наемника из ЧВК Вагнер, и "что потом с ними произошло, мы знаем" – их выдали России. "Мы чувствуем, что существует какая-то манипуляция или обман, присутствуют новости, которые друг другу противоречат. Вот почему верить тому, что сейчас здесь находятся украинские националисты, у меня тоже нет абсолютно никаких оснований", – добавила она.

Читайте также: "Окружили Гродно". Лукашенко заявил, что против НАТО развернута половина армии Беларуси

На вопрос журналиста, почему, по ее мнению, режим Лукашенко и Кремль пытаются "сделать крайней Украину в этой ситуации", де-факто лидер оппозиции в Беларуси ответила, что "наверное, со стороны Украины это так выглядит", а "со стороны Беларуси это выглядит чуть-чуть по-другому".

Она пространно объяснила это тем, что Лукашенко не понимает, что "кукловодов нет, а есть народ, который в подавляющем своем большинстве более не согласен жить с прежним президентом; никакие кукловоды не способны организовать подобное".

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.