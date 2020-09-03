"Окружили Гродно". Лукашенко заявил, что против НАТО развернута половина армии Беларуси
03.09.2020, 15:49
Александр Лукашенко (БЕЛТА)
Президент Беларуси обвиняет страны НАТО в недружественных шагах у границ страны
Развернута почти половина армии Беларуси, под контроль взяты границы с Литвой и Польшей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает государственное агентство БЕЛТА.
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"Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ", – сказал Лукашенко и заявил о якобы наличии доказательств: переброске войск НАТО к границам Беларуси, в том числе самолетов F-16.
"Как я часто говорю, (мы - ред.) фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам", – заявил Лукашенко.
- 15 августа, после начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "наращивании военного компонента" у западных границ страны и распорядился перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
- 29 августа в НАТО заявили, что силы альянса в регионе имеют оборонительный характер и были развернуты еще до начала кризиса в Беларуси.
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