В НАТО ответили Лукашенко: Наши силы были развернуты до начала кризиса в Беларуси
В альянсе отметили, что действуют прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений
Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до начала кризиса в Беларуси. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии Интерфакс-Запад.
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"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сказала Лунгеску.
В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.
Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.
- 15 августа, после начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "наращивании военного компонента" у западных границ страны и распорядился перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
- "Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", - заявил тогда президент Литвы Гитанас Науседа.
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