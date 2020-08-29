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В НАТО ответили Лукашенко: Наши силы были развернуты до начала кризиса в Беларуси

29.08.2020, 17:27
В НАТО ответили Лукашенко: Наши силы были развернуты до начала кризиса в Беларуси - Фото
Фото: ЕРА

В альянсе отметили, что действуют прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до начала кризиса в Беларуси. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии Интерфакс-Запад.

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"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сказала Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Вадим Ребрина
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