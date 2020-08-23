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Лукашенко заявил о "серьезном шевелении войск НАТО у границ", в альянсе ему ответили

23.08.2020, 08:21
Лукашенко заявил о
Александр Лукашенко (БЕЛТА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы "шевелении войск НАТО у границ". Там ему ответили, заявив, что его утверждения безосновательны

Утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "серьезном шевелении войск НАТО" около границы с Беларусью, безосновательны. Такое заявление сделали в Североатлантическом альянсе, сообщает BBC.

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"НАТО не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не наращивает войска в регионе. Наша позиция строго оборонительная", - заявили в альянсе. Там также призвали Беларусь уважать основные права своих граждан.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", - заявил президент Литвы Гитанас НауседаВ Администрации президента Польши назвали "пропагандой режима" предположения Лукашенко.

Владислав Сердюк
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