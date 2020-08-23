Лукашенко заявил о "серьезном шевелении войск НАТО у границ", в альянсе ему ответили
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы "шевелении войск НАТО у границ". Там ему ответили, заявив, что его утверждения безосновательны
Утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "серьезном шевелении войск НАТО" около границы с Беларусью, безосновательны. Такое заявление сделали в Североатлантическом альянсе, сообщает BBC.
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"НАТО не представляет угрозы для Беларуси или любой другой страны и не наращивает войска в регионе. Наша позиция строго оборонительная", - заявили в альянсе. Там также призвали Беларусь уважать основные права своих граждан.
"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси с помощью совершенно безосновательных заявлений о мнимых внешних угрозах", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа. В Администрации президента Польши назвали "пропагандой режима" предположения Лукашенко.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Вчера Лукашенко заявил о "серьезном шевелении войск НАТО" около границ и привел войска в полную боевую готовность.
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