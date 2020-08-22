Лукашенко заявил о сценарии "цветных революций" и пугает войсками НАТО

Александр Лукашенко пугает тем, что после введения войск НАТО "на Беларуси можно поставить крест"

Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает БЕЛТА.

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"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране", - сказал Лукашенко.

По его словам , оппоненты якобы хотят рассредоточить силы беларуских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что после введения войск НАТО "на Беларуси можно поставить крест".

Лукашенко поручил министру обороны принять жесткие меры по защите территориальной целостности Беларуси.

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Арина Толина

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