Лукашенко заявил о сценарии "цветных революций" и пугает войсками НАТО
Александр Лукашенко пугает тем, что после введения войск НАТО "на Беларуси можно поставить крест"
Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая военный полигон под Гродно, передает БЕЛТА.
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"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране", - сказал Лукашенко.
По его словам , оппоненты якобы хотят рассредоточить силы беларуских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.
"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что после введения войск НАТО "на Беларуси можно поставить крест".
Лукашенко поручил министру обороны принять жесткие меры по защите территориальной целостности Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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