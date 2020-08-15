Лукашенко перебрасывает десант к границе с Польшей: вдруг НАТО нападет

Также Лукашенко поручил силовикам не допустить "цепи неравнодушных от Вильнюса до Киева"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны поручил перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на сюжет, показанный на телеканале Беларусь 1.

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В сюжете говорится, что Вооруженные силы якобы доложили Лукашенко о "наращивании военного компонента" у западных границ страны. Сообщается, что Лукашенко обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил отреагировать на это.

"Я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно. Я вас очень попрошу, поблагодарю вас за то, что вы Брестском регионе работает и порядок там поддерживаете. Пусть в Бресте наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", — сказал Лукашенко.

Белта сообщает, что Лукашенко также высказался об идее "цепи неравнодушных от Вильнюса до Киева".

"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 000 человек", - сказал Лукашенко.

Он поручил Министерству обороны, МВД, КГБ и генеральному прокурору "категорически не допустить подобных действий".

Также Лукашенко сказал, что не хочет быть "отхожим местом и кого-то санитарить", поэтому договорился с Путиным, "что мы будем здесь действовать во взаимодействии".

Ранее сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил , что против Беларуси якобы "разворачивается агрессия", и отметил, что "надо связаться с Путиным", чтобы "переговорить".

Через некоторое время пресс-служба Лукашенко действительно сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Никаких подробностей в пресс-службе не предоставили.

В пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе беларусской стороны. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении.

Позже Лукашенко заявил , что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Вадим Ребрина

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