Зеленский о решении Лукашенко отдать террористов Путину: Это плохая история
Владимир Зеленский подчеркнул, что последствия решения президента Беларуси о выдаче террористов России "будут трагическими"
Решение власти Беларуси о выдаче России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера президент Владимир Зеленский считает "несправедливым". Об этом он сообщил у себя в Facebook.
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"Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - отметил Зеленский.
Президент убежден, что "это плохая история". "История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "последствия этого решения будут трагическими".
"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространение войны. Дай Бог, чтобы беларусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, они должны понимать - им все равно придется отвечать, "перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время".
Зеленский добавил, что Офис генпрокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину.
"Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Беларусская сторона оставила обращение без ответа", - напомнил президент.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
- 14 августа стало известно, что 32 задержанных боевика уже находятся в России.
- Замглавы МИД Евгений Енин написал пост Facebook, в котором напомнил Беларуси о принципе взаимности по вопросам экстрадиции, и отметил, что РБ занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины. Позже он удалил эту запись.
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