Зеленский о решении Лукашенко отдать террористов Путину: Это плохая история

Владимир Зеленский подчеркнул, что последствия решения президента Беларуси о выдаче террористов России "будут трагическими"

Решение власти Беларуси о выдаче России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера президент Владимир Зеленский считает "несправедливым". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - отметил Зеленский.

Президент убежден, что "это плохая история". "История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "последствия этого решения будут трагическими".

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространение войны. Дай Бог, чтобы беларусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, они должны понимать - им все равно придется отвечать, "перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время".

Зеленский добавил, что Офис генпрокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину.

"Всем этим лицам, среди которых девять украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Беларусская сторона оставила обращение без ответа", - напомнил президент.

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Арина Толина

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