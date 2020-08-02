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Хроника войны России против Украины: август 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: август 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: август 2020 годаLive
02.08.2020, 12:00
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Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель, май, июнь, июль 2020-го.

02.08.2020
12:01

За 1 августа вражеские формирования три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия были зафиксированы в районе Песков - потерь среди наших бойцов нет. Украинская сторона ответный огонь не открывала.

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Теги: война на Донбассе, боевики, ВСУ, Донбасс, ордло, хроника, август 2020 года
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