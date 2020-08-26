День независимости. В ОБСЕ заявили о нарушениях перемирия на Донбассе

По данным ОБСЕ, 24 августа не было зафиксировано нарушений перемирия в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в День независимости, 24 августа, зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

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Наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения в этот день в Луганской области.

24 августа наблюдатели заметили четыре небольших белых цементных блоков, установленные поперек дороги, ведущей из Петровского до Богдановки, ориентировочно в 300 метрах северо-западнее места. Боевики отказались ОБСЕ предоставлять информацию

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня

6 августа президент Владимир Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".

7 августа Зеленский понадеялся, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе, "чтобы окончательно закрыть кейс войны".

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Арина Толина

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