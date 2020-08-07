Зеленский: На следующей нормандской встрече зафиксируем успехи перемирия

Президент убежден, что "нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации"

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе, "чтобы окончательно закрыть кейс войны". Об этом глава государства написал в Facebook.

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"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", — написал Зеленский.

Он убежден, что "нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации", "это начало свободы Донбасса".

"Нормандия дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. Минск отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - написал президент.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

прекращения огня 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. СММ ОБСЕ за этот период насчитала 225 нарушений -

Сегодня Зеленский заявил, что на протяжении последних 10 суток украинские войска не потеряли ни одного бойца.

Во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается режим прекращения огня. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".

Вадим Ребрина

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