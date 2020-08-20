Ультиматум России в ТКГ: Кравчук просит Раду изменить постановление о местных выборах

Россия требует изменить постановление Верховной Рады о местных выборах, поскольку оно якобы нарушает минские соглашения

С вопросом об изменении постановления о местных выборах в октябре 2020 года обратился к Верховной Раде глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Об этом он рассказал в комментарии сайту Сегодня.

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По словам Кравчука, речь идет о четвертом пункте постановления, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях могут состояться только после прекращения огня, вывода оккупационных войск РФ, передачи Украине контроля над границей и восстановления на оккупированных территориях конституционного строя и правопорядка.

Российская сторона считает, что этот пункт не соответствует минским соглашениям, и отказывается обсуждать любые вопросы, пока он не будет изменен. "Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально", - рассказал Кравчук.

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По словам Кравчука, он будет общаться и с Офисом президента, и с Радой. "Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть... просто будем стоять и биться на границе", - сказал он.

"Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине," - объяснил Кравчук свое обращение к Раде.

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"Там (в минских соглашениях - ред.) записали, что выборы должны состояться, не ожидая, когда что-то изменится... Сначала выборы, а потом граница и все остальное. Так написано в документах, которые приняты в Минске ТКГ. Их же никто не менял. Более того, этот документ одобрен ООН. Поэтому я обратился к Верховной Раде", - заявил Кравчук.

30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

Вчера о попытке со стороны России заблокировать переговоры в ТКГ требованием пересмотреть постановление Рады рассказал журналист Сергей Гармаш

Денис Юдин

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