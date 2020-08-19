Дебют Кравчука и условия представителей ОРДЛО. Гармаш рассказал о заседании ТКГ

В заседании ТКГ. впервые принимает участие новоназначенный глава украинской делегации Леонид Кравчук

На видео-заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители ОРДЛО пытались заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в Минской ТКГ журналист Сергей Гармаш.

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Он пишет, что представители ОРДЛО фактически заблокировали переговоры, ставя условием отмену постановления ВР, которое, по их мнению, нарушает минские соглашения. В результате переговоров, которые шли два дня Кравчук, по словам Гармаша, проявил дипломатический подход.

"Вчера они четыре часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история. Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации", - написал Гармаш.

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По его словам, теперь россиянам будет сложно сорвать встречу на уровне политических советников. Гармаш позитивно оценивает дебют Кравчука. "И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными", - констатировал журналист и добавил, что работа ТКГ еще продолжается.

Наталия Софиенко

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