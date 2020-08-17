"Вы блинов объелись?" Кравчук - об идее отправить Фокина в ОРДЛО и уловке для РФ

Первый президент не против поездки первого премьера в оккупацию "пообщаться с людьми". Говорит, РФ не может быть против - она же сама требует диалога

Глава украинской делегации по переговорам на минской площадке Леонид Кравчук считает, что Россия не будет препятствовать возможной поездке его соратника по Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на временно оккупированную часть Донбасса. Об этом он сказал Сегодня.

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"Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут "нет", мы скажем: вы что, блинов объелись?" - сказал первый президент.

Ранее Кравчук рекомендовал руководству страны одобрить включение первого премьера Фокина в переговорную группу, что и было сделано. Тот допустил, что может поехать в ОРДЛО, "чтобы поговорить с людьми".

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Глава делегации Украины в ТКГ говорит, что знает Фокина "как облупленного", и тот не собирается общаться с боевиками, но "там живут миллионы людей, есть признаки гражданского общества".

"И мы говорим, что нам нужны журналисты, преподаватели, работники вузов... Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. А когда почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень", - пояснил Кравчук идею.

Как это устроить физически, он не ответил, ограничившись фразой о том, что "есть мировой опыт, ничего особенного". Потом сказал, что "есть интернет, чтобы не ехать" и "можно создать специальную видеоконференцию".

Ранее Кравчук не исключил участия неформального лидера пророссийской партии ОПЗЖ Медведчука в переговорах по Донбассу

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Евгений Пилипенко

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