Фокин о своей роли в Минске: Я пока не знаю, в какой ипостаси буду там выступать

Первый премьер-министр независимой Украины сказал, что не хочет быть "пятым колесом", ему нужна должность в делегации

Конкретная должность в украинской делегации Трехсторонней контактной группы на минских переговорах для первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина пока не определена. Об этом Фокин сказал в комментарии Радио Свобода.

"Эта работа имеет аматорский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я пока не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Поскольку то, что на языке у других людей: координатор, разговоры и т.д. – меня не устраивает, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет... Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю", – сказал Фокин.

Политик предположил, что мог бы быть заместителем нового главы украинской делегации Леонида Кравчука, однако эта позиция уже занята.

"Я знаю, что делать, я готов эти действия совершать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука – я согласился бы – но там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет", – отметил бывший глава правительства, добавив, впрочем, что уже начал "на любительском, аматорском уровне что-то делать, потому что откладывать это дело просто нельзя".

Политик не рассказал подробнее о своих планах работы в ТКГ, сославшись на то, что это обстоятельный разговор, а он прежде всего должен знать свою роль в делегации.

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.

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Наталия Медведева

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