Зеленский о переговорах по Донбассу: Фокин будет работать с Кравчуком
Президент подтвердил вхождение первого главы правительства (1990-1992) Витольда Фокина в состав переговорной делегации на минской площадке
Первый премьер Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом на брифинге во время поездки на востоке заявил президент Владимир Зеленский.
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Он напомнил, что Офис президента пригласил войти в делегацию первого президента Леонида Кравчука, и "с ним будет работать и господин Фокин".
Зеленский убежден, что теперь "у нас достаточно мощная группа", и предвидит "только рост количества переговоров и встреч".
По словам президента, Кравчук "мудрый, опытный и образованный" политик с "авторитетом везде в Украине", включая якобы и временно оккупированные территории.
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- 3 августа 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Фокину войти в состав украинской делегации в ТКГ.
- Революционных изменений в минских переговорах не предвидится, заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
- Вчера, 5 августа, 87-летний Фокин признался, что пока не знает, "в какой ипостаси" будет выступать в ТКГ.
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