Зеленский о переговорах по Донбассу: Фокин будет работать с Кравчуком

Президент подтвердил вхождение первого главы правительства (1990-1992) Витольда Фокина в состав переговорной делегации на минской площадке

Первый премьер Витольд Фокин все-таки будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом на брифинге во время поездки на востоке заявил президент Владимир Зеленский.

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Он напомнил, что Офис президента пригласил войти в делегацию первого президента Леонида Кравчука, и "с ним будет работать и господин Фокин".

Зеленский убежден, что теперь "у нас достаточно мощная группа", и предвидит "только рост количества переговоров и встреч".

По словам президента, Кравчук "мудрый, опытный и образованный" политик с "авторитетом везде в Украине", включая якобы и временно оккупированные территории.

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СПРАВКА. Витольд Фокин ( 1932 года рождения) был главой правительства в первые годы правления Кравчука. В октябре 1990-го на него возложили обязанности главы Совета министров. В ноябре того же года он был назначен главой правительства, где сменил Витольд Фокин (был главой правительства в первые годы правления Кравчука. В октябре 1990-го на него возложили обязанности главы Совета министров. В ноябре того же года он был назначен главой правительства, где сменил Виталия Масола . 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром стал Леонид Кучма

Вчера, 5 августа, 87-летний Фокин признался , что пока не знает, "в какой ипостаси" будет выступать в ТКГ.

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Евгений Пилипенко

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