Минскую группу хотят пополнить экс-премьером Украины. Он работал в 1990-х

Витольд Фокин рассматривается как человек, который может "курировать" в ТКГ переговоры представителей Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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Сегодня, по его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком. Фокин также присутствовал на встрече.

"Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", - сказал Гармаш. По его словам, Фокин задавал "общие вопросы". К примеру: "А есть ли подписанный главами государств документ по Минску?"

Собеседник LIGA.net в Офисе президента подтвердил, что Ермак предложил Фокину войти в состав делегации, однако бывший премьер еще не принял решение.

"Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей", - отметил собеседник.

Справка. Витольд Фокин ( 25.10.1932) был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту Витольд Фокин (был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту Виталия Масола ). 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром Украины стал Леонид Кучма

30 июля новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил , что не исключает кадровых перестановок в делегации.

глава украинской делегации Леонид Кравчук 31 июля в эфире телеканала Украина 24 он уточнил, что переговоры о вхождении в группу ведутся с Фокиным.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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