Минскую группу хотят пополнить экс-премьером Украины. Он работал в 1990-х
Витольд Фокин рассматривается как человек, который может "курировать" в ТКГ переговоры представителей Украины
Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
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Сегодня, по его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком. Фокин также присутствовал на встрече.
"Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", - сказал Гармаш. По его словам, Фокин задавал "общие вопросы". К примеру: "А есть ли подписанный главами государств документ по Минску?"
Собеседник LIGA.net в Офисе президента подтвердил, что Ермак предложил Фокину войти в состав делегации, однако бывший премьер еще не принял решение.
"Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей", - отметил собеседник.
- 30 июля новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не исключает кадровых перестановок в делегации.
- 31 июля в эфире телеканала Украина 24 он уточнил, что переговоры о вхождении в группу ведутся с Фокиным.
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