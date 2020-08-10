Кравчук не исключил участия Медведчука в переговорах по Донбассу
Первый президент говорит, что будет "думать, анализировать, и не только я, а все мы вместе взятые", чтобы такие политики "не ввели в заблуждение"
Первый президент Леонид Кравчук не исключил участия неформального лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Ведущий Радио Свобода задал прямой вопрос: "Вы бы хотели, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах?"
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Кравчук ответил: "Я не знаю, мне сначала надо разобраться". Он уточнил, что меньше недели как председатель делегации, и посоветовал задать ему этот вопрос "хотя бы через месяц".
Первый президент отметил, что не исключает будущего общения с Медведчуком, хотя не разговаривал с ним "лет пять", "но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой".
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Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что поддерживает предложение первого премьера Витольда Фокина поехать в ОРДЛО, так как тот "знает ситуацию там лучше из всех людей, которых я вообще знаю, и имеет решительность, смелость это сделать".
"А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчуку Леониду Макаровичу, чтобы изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", - подытожил он.
- 20 июля 2020-го первого президента Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
- 3 августа на Банковой предложили первому премьеру Фокину подключиться.
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