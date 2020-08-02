Кравчук выступил за диалог с представителями ОРДЛО, но не с главарями ЛНР и ДНР
Первый президент Украины считает, что добиться мира без переговоров невозможно, но их не нужно вести с главарями вооруженных группировок
Несмотря на то, что представители временно оккупированных территорий Донбасса еще не назвали условия компромисса, с ними нужно вести переговоры. Поскольку без диалога прийти к миру невозможно, заявил новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук в эфире Украина 24.
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"Если мы хотим чего-то достичь, хотим мира на Донбассе - как можно добиться мира, ни с кем не разговаривая? Придут силы ООН, ОБСЕ, поставят своих военных, наденут белые каски и все? Не будет такого", - отметил Кравчук.
При этом он сказал, что не считает возможным вести переговоры с главарями преступных организаций ЛНР и ДНР. "Есть там люди, которые не завязаны чисто на политических вопросах, возможно, ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело как государственный уровень", - добавил Кравчук.
По словам главы украинской делегации в ТКГ, он еще в 2014 году предлагал главарям сепаратистов определиться с границами компромисса, но ответа так и не получил.
Кравчук отметил, что у него нет цели навредить стране. "Я никогда не подпишу документ, который навредит Украине", - подчеркнул он, добавив, что те ультрапатриоты, которые сейчас критикуют его деятельность, в свое время уже подписали Минские договоренности и сделали так, что "законы, принимаемые парламентом, необходимо согласовывать с ЛНР/ДНР".
- 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма вышел из состава переговорной группы в Минске, а 30 июля Леонид Кравчук возглавил в ней украинскую делегацию.
- 31 июля Кравчук отметил, что не исключает проведения в группе кадровых перестановок, а также сообщил, что встретится с представителями украинской делегации ТКГ 3 августа.
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