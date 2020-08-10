Кравчук провел красные линии на переговорах по Донбассу, раскритиковал Порошенко
По словам первого президента, если огонь на Донбассе прекратится, то "будет возможность поездки на территорию, чтобы послушать, что думают люди"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук утверждает, что по Донбассу "никогда ни при каких условиях не подпишет ни одного документа", который будет затрагивать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Он этом он рассказал Обозревателю.
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"Даже если кто-то начнет об этом говорить (на переговорах, - ред.), я сразу скажу: тема закрыта, не о чем говорить. И публично скажу, как я это делал раньше, что это давление на Украину", - заявил он.
"Ведь Порошенко подписал в 2015-м документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение. Не нужно было подписывать. Говорить и общаться - это не документ, а подписывать - это уже документ", - сказал он Радио Свобода.
Кравчук считает, что на временно оккупированных территориях у РФ не будет поддержки, "когда мы договоримся о реальных шагах и когда те, кто живет в этих регионах, пойдут навстречу и скажут: мы хотим жить и работать в таких районах".
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Если "вдруг все зайдет в тупик" на минских переговорах, говорит первый президент, то он собирается инициировать "расширение Будапештского формата", включая Польшу и ФРГ. "Будем просить, чтобы к нам присоединились США, другие страны, входящие в G7... Мы будем думать о новой редакции документа, просить собраться и провести международную конференцию по этим вопросам", - резюмировал Кравчук.
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- 8 июля 2019 года президент Зеленский предложил президенту РФ Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.
- В августе того же года на то время спецпредставитель США Волкер сказал, что Вашингтон готов рассмотреть привлечение американского лидера Трампа к нормандскому формату.
- В октября в Кремле заявили, что участие США в переговорах по Донбассе "не находит поддержки".
- Революционных изменений в минских переговорах не предвидится, заявил в августе 2020-го представитель Донецка в ТКГ Гармаш.
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