Представитель Донецка объяснил, зачем Кравчук дал интервью пропагандистам РФ
Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш отреагировал на недавнее интервью Леонида Кравчука российским пропагандистам
Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что "российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту", поскольку глава Украины в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ведет переговоры с РФ. Так он прокомментировал ситуацию LIGA.net, когда Кравчук 31 июля дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1.
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"То, что он выступает на российском телевидении. Извините, но он ведет переговоры с Россией. Российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту. Мы смотрим реакцию Кремля и нашего общества, в том числе", - отметил Гармаш.
На встрече Кравчука с членами делегации 3 августа Гармаш спросил первого президента о связях с кумом Владимира Путина.
"Кравчук сказал, что уже четыре года у него не было с ним (Медведчуком, – ред.) контактов. По его риторике я понял, что он смотрит каналы Медведчука и очень критически относится к информации, которая там подается", - сказал Гармаш.
- 28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы.
- 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
- 31 июля Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1.
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