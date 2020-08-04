Представитель Донецка объяснил, зачем Кравчук дал интервью пропагандистам РФ

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш отреагировал на недавнее интервью Леонида Кравчука российским пропагандистам

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что "российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту", поскольку глава Украины в минской трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ведет переговоры с РФ. Так он прокомментировал ситуацию LIGA.net, когда Кравчук 31 июля дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1.

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"То, что он выступает на российском телевидении. Извините, но он ведет переговоры с Россией. Российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту. Мы смотрим реакцию Кремля и нашего общества, в том числе", - отметил Гармаш.

На встрече Кравчука с членами делегации 3 августа Гармаш спросил первого президента о связях с кумом Владимира Путина.

"Кравчук сказал, что уже четыре года у него не было с ним (Медведчуком, – ред.) контактов. По его риторике я понял, что он смотрит каналы Медведчука и очень критически относится к информации, которая там подается", - сказал Гармаш.

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Арина Толина , Юрий Смирнов

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