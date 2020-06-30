Война РФ-Украина. В Британии не видят смысла встречаться в будапештском формате

Мелинда Симмонс (скриншот из видеозаписи ТСН)

После захвата Россией Крыма и начала войны на украинском востоке Россия не собиралась участвовать во встречах в будапештском формате, поэтому проводить их нет смысла. Так считает посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет РБК-Украина.

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Она отметила, что предыдущие украинские власти делали запросы о таких встречах, и в Лондоне были готовы принимать в них участие.

"Но Россия не хотела участвовать. Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять", - сказала она.

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Дипломат говорит, что когда Россия нарушила Будапештский меморандум, Британия, как еще один подписант, "сделала то, что должна была бы сделать". "Меморандум предусматривал две вещи: отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совбезу ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. И когда Россия начала агрессию в отношении Украины, Британия неоднократно обращалась в Совбез ООН", - добавила она.

Справка. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. П одписан в декабре 1994-го президентом Кучмой , президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. П

Симмонс считает, что сейчас "есть вещи получше" – минский процесс. По ее словам, есть определенные преимущества пребывания вне формата - это якобы дает большую гибкость действий.

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