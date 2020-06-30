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Война РФ-Украина. В Британии не видят смысла встречаться в будапештском формате

Война РФ-Украина. В Британии не видят смысла встречаться в будапештском формате - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот из видеозаписи ТСН)
30.06.2020, 09:08

Посол Мелинда Симмонс заявила, что Британия и США - это "своего рода мостик и помогают в реинтеграции" ныне оккупированных Россией территорий Украины

После захвата Россией Крыма и начала войны на украинском востоке Россия не собиралась участвовать во встречах в будапештском формате, поэтому проводить их нет смысла. Так считает посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, пишет РБК-Украина.

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Она отметила, что предыдущие украинские власти делали запросы о таких встречах, и в Лондоне были готовы принимать в них участие.

"Но Россия не хотела участвовать. Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет оставаться пустым. Я не уверена, что это поможет. Проводить встречи только для того, чтобы в очередной раз показать, что Россия не явилась? Но это уже происходит на других площадках. Зачем повторять", - сказала она.

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Дипломат говорит, что когда Россия нарушила Будапештский меморандум, Британия, как еще один подписант, "сделала то, что должна была бы сделать". "Меморандум предусматривал две вещи: отсутствие агрессии в отношении Украины и обращение к Совбезу ООН, если возникнут какие-то вопросы, связанные с безопасностью Украины. И когда Россия начала агрессию в отношении Украины, Британия неоднократно обращалась в Совбез ООН", - добавила она.

Справка. Будапештский меморандум – международно-правовой акт, по которому Украина осталась безъядерной страной. Взамен РФ, Британия и США стали "гарантами независимости и территориальной целостности" Украины. Подписан в декабре 1994-го президентом Кучмой, президентом РФ Ельциным, президентом США Клинтоном и премьером Британии Мейджором.

Симмонс считает, что сейчас "есть вещи получше" – минский процесс. По ее словам, есть определенные преимущества пребывания вне формата - это якобы дает большую гибкость действий. 

  • Первый президент Леонид Кравчук рассказывал, что Запад фактически поставил Киеву ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает меморандум, либо будет изолирована санкциями.
  • Второй президент Леонид Кучма утверждал, что в 1994 году президент Франции Франсуа Миттеран убеждал его не доверять гарантиям по Будапешту.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ "не нарушила" меморандум, так как Крым захватила без угроз и применения ядерного оружия.
  • В тексте самого документа речь идет о следующем: "РФ, Британия и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН".

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Евгений Пилипенко
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