Местные выборы состоятся 25 октября - официально

Законопроект о проведении местных выборов 25 октября был принят большинством голосов в парламенте

Сегодня в парламенте рассмотрели постановление № 3809, согласно которому местные выборы должны состояться 25 октября этого года. По итогам голосования оно было принято - "за" проголосовали 326 народных депутатов.

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Выборы депутатов одновременно пройдут в областных и районных, а также столичном городском советах. Кроме того, в тот же день будет избран новый мэр Киева.

Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут, уточняется в постановлении.

В апреле глава партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что местные выборы состоятся в запланированный срок - 25 октября, несмотря на урезанный бюджет.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по спецзакону.

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Дарья Мостовая

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