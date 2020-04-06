Корниенко: Местные выборы состоятся в октябре, но урежем бюджет

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Местные выборы будут проведены 25 октября 2020-го, несмотря на карантин и урезанный бюджет. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

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Корниенко подчеркнул, что сейчас партия ищет "оптимальный вариант", как "пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают" и сохранить возможность провести выборы на "качественном уровне".

Он также добавил, что Центральная избирательная комиссия будет отталкиваться от урезанного бюджета в 1 млрд гривень вместо планируемых 2,155 млрд гривень.

Глава партии СН убежден, что этих денег на выборы хватит, потому что "существует только две большие статьи расходов": зарплата членов комиссии и печать бюллетеней.

При этом Корниенко отметил, что денег вряд ли хватит на оплату работы даже 30 000 членов избирательных комиссий и добавил, что из-за коронавируса осенние выборы будут "шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК", так как урезается не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат ЦИК, которая планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы".

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Глава партии СН сообщил, что нардепы будут готовить изменения в Избирательный кодекс. Если сейчас выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей более 90 000, то этот порог могут снизить, чтобы в населенных пунктах, где количество избирателей превышает 10 0000, 15 000 или 20 000, выборы проходили по открытой пропорциональной системе.

Также в Слуге народа предполагают, что на местных выборах 2020-го сократят предвыборную рекламу за государственный счет.

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в конце следующей неделе. 2 апреля сообщалось, что

В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Раду.