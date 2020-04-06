Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Корниенко: Местные выборы состоятся в октябре, но урежем бюджет

Корниенко: Местные выборы состоятся в октябре, но урежем бюджет - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.04.2020, 15:02

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что местные выборы состояться в запланированый срок

Местные выборы будут проведены 25 октября 2020-го, несмотря на карантин и урезанный бюджет. Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корниенко подчеркнул, что сейчас партия ищет "оптимальный вариант", как "пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают" и сохранить возможность провести выборы на "качественном уровне".

Он также добавил, что Центральная избирательная комиссия будет отталкиваться от урезанного бюджета в 1 млрд гривень вместо планируемых 2,155 млрд гривень.

Глава партии СН убежден, что этих денег на выборы хватит, потому что "существует только две большие статьи расходов": зарплата членов комиссии и печать бюллетеней.

При этом Корниенко отметил, что денег вряд ли хватит на оплату работы даже 30 000 членов избирательных комиссий и добавил, что из-за коронавируса осенние выборы будут "шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК", так как урезается не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат ЦИК, которая планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы".

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Глава партии СН сообщил, что нардепы будут готовить изменения в Избирательный кодекс. Если сейчас выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей более 90 000, то этот порог могут снизить, чтобы в населенных пунктах, где количество избирателей превышает 10 0000, 15 000 или 20 000, выборы проходили по открытой пропорциональной системе.

Также в Слуге народа предполагают, что на местных выборах 2020-го сократят предвыборную рекламу за государственный счет.

  • 2 апреля сообщалось, что Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в конце следующей неделе.
  • В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Раду.

Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
выборы местные выборы цик карантин Александр Корниенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 