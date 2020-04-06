В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Раду

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В президентской фракции Слуга народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Верховную Раду. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, видит ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в перспективе, Корниенко сказал: "Нет, никаких предпосылок пока нет".

По его словам, ситуативный союз с Европейской солидарностью и Голосом не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про Голос, то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - считает Корниенко.

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в конце следующей неделе. 2 апреля сообщалось, что