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В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Раду

В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Раду - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.04.2020, 10:30

По словам лидера партии Слуга народа Александра Корниенко, пока нет "никаких предпосылок" для досрочных выборов в парламент

В президентской фракции Слуга народа заявили об отсутствии предпосылок к досрочным выборам в Верховную Раду. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, видит ли он какие-то предпосылки к досрочным выборам в перспективе, Корниенко сказал: "Нет, никаких предпосылок пока нет".

По его словам, ситуативный союз с Европейской солидарностью и Голосом не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

"Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про Голос, то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - считает Корниенко.

  • 2 апреля сообщалось, что Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в конце следующей неделе.

 

Арина Толина
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Слуга народа голос Александр Корниенко европейская солидарность
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