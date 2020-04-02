Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: когда и что рассмотрят

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в конце следующей неделе. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

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По его словам, парламент намерен рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский" закон. "Рада соберется не раньше вторника, поскольку до этого времени подаются правки к закону о банках", - объяснил собеседник.

Также Рада намерена рассмотреть секвестр бюджета, который не был проголосован на прошедшем заседании 30 марта, и проекты постановлений, которые заблокировали подписание закон о рынке земли.

"Секвестр - это согласованный с МВФ инструмент наполнения стабилизационного фонда", - отметил собеседник. По его прогнозам, внеочередное заседание может состояться в четверг, 9 апреля.

30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении "антиколомойский" закон и проект о рынке земли.

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