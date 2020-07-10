Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по спецзакону - Резников

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что местные выборы в ОРДЛО зависят от решения вопросов безопасности, вывода войск, контроля над границей

Местные выборы во временно оккупированном Донбассе будут внеочередными, они будут проводиться по специальному закону. Об этом Интерфакс-Украина заявил вице-премьер-министр, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

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По его словам, они зависят не от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода иностранных войск, возвращения Украине контроля над границей, обеспечения критериев проведения выборов, демобилизации всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований.

"Если внимательно прочесть текст комплекса мер по выполнению минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом", - отметил Резников.

Чиновник уточнил, что идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО, - ред.).

Он считает, что Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на оккупированном Донбассе после их деоккупации будут проходить по отдельному закону.

"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", - отметил он.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

В феврале 2020-го экс- спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.

6 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможности проведения выборов на временно оккупированном Донбассе пока нет.

9 июля сообщалось, что к омитет парламента по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять постановление о назначении местных выборов 25 октября 2020 года. На временно оккупированных территориях выборы проводиться не будут.

Арина Толина

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