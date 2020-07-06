Секретарь СНБО пока не видит условий проведения местных выборов в ОРДЛО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что местные выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству

Пока нет возможности проведения местных выборов во временно оккупированном Донбассе. Об этом в интервью Украинской правде заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Что касается выборов в Донбассе - должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", - подчеркнул Данилов.

Он считает, что "если будут какие-то изменения, то рано или поздно там будут выборы проходить".

"Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские СМИ, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская ЦИК должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", - объяснил секретарь СНБО.

При этом он допускает, что возможны компромиссы. "Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет", - сказал Данилов.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.

В феврале 2020-го экс- спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.

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Арина Толина

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