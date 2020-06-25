На переговорах в Минске говорили о ядерных отходах на территории ОРДЛО

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Сегодня, 25 июня, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, обсуждали, в частности, вопросы о ядерных отходах на территории ОРДЛО. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем на оккупированных территориях Донбасса.

В частности, был поставлен вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации.

Сообщается, что также украинская делегация поставила вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам Украина предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

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