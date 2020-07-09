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Комитет Рады одобрил проведение местных выборов в октябре, в ОРДЛО их не будет

09.07.2020, 17:04
Комитет Рады одобрил проведение местных выборов в октябре, в ОРДЛО их не будет - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей предлагается не проводить

Комитет парламента по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять постановление о назначении местных выборов 25 октября 2020 года. На временно оккупированных территориях выборы проводиться не будут, сообщает информационное управление аппарата Рады.

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Проект постановления №3809 предполагает, что 25 октября пройдут выборы депутатов областных советов и Киевского городского совета, районных советов городов и выборы мэра Киева.

На временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выборы не назначаются и не проводятся.

Также не будут проводиться и выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей. Это обосновывается "невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад".

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Денис Юдин
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