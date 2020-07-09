Комитет Рады одобрил проведение местных выборов в октябре, в ОРДЛО их не будет

Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей предлагается не проводить

Комитет парламента по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять постановление о назначении местных выборов 25 октября 2020 года. На временно оккупированных территориях выборы проводиться не будут, сообщает информационное управление аппарата Рады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проект постановления №3809 предполагает, что 25 октября пройдут выборы депутатов областных советов и Киевского городского совета, районных советов городов и выборы мэра Киева.

На временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выборы не назначаются и не проводятся.

Также не будут проводиться и выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей. Это обосновывается "невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад".

С апреля рейтинг Слуги народа упал на 11% - опрос Центра Разумкова.

6 июля секретарь СНБО Данилов заявил, что возможности проведения выборов на временно оккупированном Донбассе пока нет.

Читайте также: Местные выборы. Как Зеленский намерен выигрывать у Кличко, Филатова, Кернеса и Труханова

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.