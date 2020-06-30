Рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%, ее догоняет ОПЗЖ - центр Разумкова

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа сохраняет лидерство в избирательном рейтинге, но теряет голоса, к ней приблизилась ОПЗЖ. Об этом говорят данные опроса, проведенного в июне центром Разумкова.

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Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, голоса опрошенных среди тех, кто готов принять в них участие и определился с предпочтениями, распределились бы так:

- Слуга народа - 30,3% голосов (41,5% в апреле, -11,2%);

- ОПЗЖ - 21,8% (14,2% , +7,6%);

- Европейская солидарность - 15,7% (13,9%, +1,8%);

- Батькивщина - 8,5% (7%, -1,5%);

- Гражданская позиция - 3,4%;

- Сила и честь - 3,2% (4,5%, -1,3%);

- Оппозиционный блок - 2,3%;

- Голос - 2,3% (3,1%, -0,8%).

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Опрос проводился с 17 по 24 июня методом личного интервью, опрошено 2017 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка выборки не превышает 2,3%.

В конце февраля по данным центра Разумкова за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных .

36,4% опрошенных В конце апреля рейтинг Слуги народа по данным центра Разумкова составлял 41,5%

В начале июня, по опросу КМИС, за СН готовы были голосовать 28% определившихся с выбором