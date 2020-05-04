Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуга народа лидирует, Евросолидарность догнала ОПЗЖ - опрос Центра Разумкова

Слуга народа лидирует, Евросолидарность догнала ОПЗЖ - опрос Центра Разумкова - Фото
Подсчет голосов (фото - ЕРА)
04.05.2020, 16:01

По данным опроса Центра Разумкова, на выборах в Верховную Раду Слуга народа получила бы 41,5%, ОПЗЖ - 14,2%, Евросолидарность - 13,9%

В электоральном рейтинге партий продолжает лидировать Слуга народа, количество избирателей Европейской солидарности и ОПЗЖ сравнялось. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, голоса опрошенных среди тех, кто готов принять в них участие и определился с предпочтениями, распределились бы так:

- Слуга народа - 41,5% (36,4% в феврале);

- ОПЗЖ - 14,2% (15,3%);

- Европейская солидарность - 13,9% (12,6%);

- Батькивщина - 7% (10,3%);

- Сила и честь - 4,5% (4,7%);

- Голос - 3,1% (3,2%).

Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 2056 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

  • В конце февраля по данным Центра Разумкова за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных.
  • 14 апреля сообщалось, что если бы парламентские выборы прошли в апреле, то Евросолидарность (15,4%) была бы сразу же за Слугой народа (38,1%) - Рейтинг.
  • Сегодня был опубликован опрос КМИС, по которому рейтинг СН снизился до 32,6%.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
выборы в Верховную Раду Слуга народа Батькивщина центр Разумкова рейтинг партий европейская солидарность ОПЗЖ
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 