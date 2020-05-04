Слуга народа лидирует, Евросолидарность догнала ОПЗЖ - опрос Центра Разумкова

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

В электоральном рейтинге партий продолжает лидировать Слуга народа, количество избирателей Европейской солидарности и ОПЗЖ сравнялось. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце апреля.

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Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, голоса опрошенных среди тех, кто готов принять в них участие и определился с предпочтениями, распределились бы так:

- Слуга народа - 41,5% (36,4% в феврале);

- ОПЗЖ - 14,2% (15,3%);

- Европейская солидарность - 13,9% (12,6%);

- Батькивщина - 7% (10,3%);

- Сила и честь - 4,5% (4,7%);

- Голос - 3,1% (3,2%).

Опрос проводился с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опрошено 2056 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

В конце февраля по данным Центра Разумкова за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных.

14 апреля сообщалось, что если бы парламентские выборы прошли в апреле, то Евросолидарность (15,4%) была бы сразу же за Слугой народа (38,1%) - Рейтинг.

Сегодня был опубликован опрос КМИС, по которому рейтинг СН снизился до 32,6%.