Рейтинг Слуги народа упал на 9% - опрос Центра Разумкова

День выборов (фото - ЕРА)

Рейтинг партии Слуга народа снизился на 9% по сравнению с февралем. Об этом говорят данные опроса, проведенного в феврале Центром Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, за СН проголосовали бы 36,4% опрошенных среди тех, кто намерен голосовать и определился с предпочтениями. В январе этот показатель составлял 45,4%.

За ОПЗЖ готовы голосовать 15,3% (13,8% в январе), за Европейскую солидарность - 12,6% (12,3% в январе), за Батькивщину - 10,3% (8% в январе).

Остальные партии не преодолевают барьер в 5% и не прошли бы в Раду. Парламентская партия Голос (3,2%) уступила Силе и чести (4,7%) и Радикальной партии (3,5%).

Фото: Центр Разумкова

Опрос проведен с 13 по 17 февраля, в нем участвовали 2018 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины кроме оккупированных территорий. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.

В январском опросе Группы Рейтинг Слугу народа готовы были поддержать 42,2% избирателей.