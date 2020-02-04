Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуга народа и Голос теряют симпатии, ОПЗЖ выросла - соцопрос

Слуга народа и Голос теряют симпатии, ОПЗЖ выросла - соцопрос - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
04.02.2020, 12:24

15,9% опрошенных граждан среди тех, кто пошел бы сейчас на выборы, пока не определились с партийными симпатиями. Месяц назад их было 16,1%.

За прошлые полтора месяца более чем на 5% упал рейтинг президентской партии Слуга народа. При этом вырос рейтинг ее ближайшего конкурента - Оппозиционной платформы/За життя, что видно по новому соцопросу группы Рейтинг.

Незначительно упрочила позиции ЕвросолидарностьГолос потерял четверть симпатий.

Людям задавали такие вопросы: "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы вы проголосовали?"

Результат среди тех, кто пойдет на участки и уже знает, за кого проголосует (в скобках - результат опроса 13-17 декабря 2019 года):

42,2% (47,8%) - Слуга народа;
13,5% (11,4%) - ОПЗЖ;
9,5% (9,0%) - Евросолидарность;
8,1% (7,8%) - Батькивщина;
3,4% (4,4%) - Голос.

Как бы голосовали в зависимости от региона Украины и типа населенного пункта (голод/село):

Как бы голосовали в зависимости от возраста и уровня доходов:

  • Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.

Центр Разумкова дает такие данные за 17-21 января - 45,4% СН, 13,8% ОПЗЖ, 12,3% "ЕС", 8% Батькивщина.

Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа выборы голос опрос группа рейтинг Батькивщина европейская солидарность Оппозиционная платформа - За життя
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 