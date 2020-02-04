Слуга народа и Голос теряют симпатии, ОПЗЖ выросла - соцопрос

День выборов (фото - ЕРА)

За прошлые полтора месяца более чем на 5% упал рейтинг президентской партии Слуга народа. При этом вырос рейтинг ее ближайшего конкурента - Оппозиционной платформы/За життя, что видно по новому соцопросу группы Рейтинг.

Незначительно упрочила позиции Евросолидарность, Голос потерял четверть симпатий.

Людям задавали такие вопросы: "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, как бы вы проголосовали?"

Результат среди тех, кто пойдет на участки и уже знает, за кого проголосует (в скобках - результат опроса 13-17 декабря 2019 года):

42,2% (47,8%) - Слуга народа;

13,5% (11,4%) - ОПЗЖ;

9,5% (9,0%) - Евросолидарность;

8,1% (7,8%) - Батькивщина;

3,4% (4,4%) - Голос.

Как бы голосовали в зависимости от региона Украины и типа населенного пункта (голод/село):

Как бы голосовали в зависимости от возраста и уровня доходов:

Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.

Центр Разумкова дает такие данные за 17-21 января - 45,4% СН, 13,8% ОПЗЖ, 12,3% "ЕС", 8% Батькивщина.