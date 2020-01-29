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Если выборы в воскресенье. Какие партии проходят в Раду - опрос

Если выборы в воскресенье. Какие партии проходят в Раду - опрос - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
29.01.2020, 19:20

Во всех макрорегионах Слуга народа является лидером электоральных симпатий

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то 45,4% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, отдадут свои голоса за Слугу народа. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова.

13,8% проголосовали бы за Оппозиционную платформу - за жизнь, 12,3% - за Европейскую солидарность, 8% - за ВО Батькивщина, 5,2% - за Силу и честь, 2,9% - за Гражданскую позицию, 2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% - за партию Голос, 2,2% - за Украинскую стратегию Гройсмана, 1,6% - за ВО Свобода, 0,9% - за Оппозиционный блок (Евгений Мураев), 0,6% - за Национальный корпус, 0,5% - за Партию Шария, 1,1% - за другие партии.

Во всех макрорегионах Слуга народа является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает Евросолидарность, а третье - Батькивщина. В восточном и южном регионах второй показатель имеет ОПЗЖ.

Исследование проведено по заказу интернет-ресурса Обозреватель с 17 по 21 января 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг в ноябре 2019 года, партию Слуга народа готовы были поддержать почти 45%. На втором месте - ОПЗЖ с 12,7%, на третьем - Европейская солидарность, которую готовы поддержать 9,6%.

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Слуга народа рейтинг выборы партия опрос
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